Азмун признался в любви Дзюбе

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Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун признался в любви одноклубнику Артёму Дзюбе.

«Люблю тебя, Артёмчик», — сказал футболист в прямом эфире Instagram.

Напомним, что 22 января «Байер» объявил о переходе Азмуна на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. По информации СМИ, иранский форвард отправился на подписание контракта с немецким клубом, не предупредив об этом руководство и тренерский штаб «Зенита». Из-за этого в Санкт-Петербурге якобы остались недовольны игроком и захотели перевести его в дубль.

Ранее Азмун опроверг информацию о том, что он покинул групповой чат «Зенита».

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