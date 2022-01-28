Азмун опроверг информацию о том, что он покинул групповой чат «Зенита»

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун опроверг информацию о том, что покинул групповой чат футболистов санкт-петербургской команды.

«Я ничего плохого не делал. Они сказали, я удалил этот чат. Я писал сегодня, писал вчера», — сказал Азмун в прямом эфире Instagram.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что футболист покинул групповой чат. 22 января Азмун подписал соглашение с «Байером» и присоединится к немецкой команде летом.

Он сможет перейти в «Байер» в зимнее трансферное окно, если российский клуб договорится о покупке форварда «Интернасьонала» Юри Алберто.

Ранее сообщалось, что Алберто перейдёт в «Зенит» зимой.