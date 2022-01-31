Анфиса Резцова призналась, что не испытывала волнения перед ОИ-1992

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова призналась, что была уверена в себе перед стартом Игр-1992 в Альбервиле.
Анфиса Резцова призналась, что не испытывала волнения перед ОИ-1992
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Если честно, у меня не было никаких переживаний перед Играми. Я всегда чувствовала уверенность в себе. В 1992 году в Альбервиль ехала лидером, потому что перешла в биатлон из лыж и знала, что ходом сильнее всех остальных соперниц. Просто сказала себе: «Обыграю всех». Так и получилось: победила в спринте, хотя и допустила три промаха. Кстати, женский биатлон впервые появился в программе Олимпиады именно во Франции», — сказала Резцова RT.

На Олимпиаде-1992 россиянка завоевала золотую медаль в спринте на 7,5 км, а также бронзу в эстафете 3 х 7,5 км.

Ранее Анфиса Резцова выразила мнение, что отмены ОИ-2022 не случится.

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