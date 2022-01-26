Анфиса Резцова: думаю, отмены ОИ-2022 не случится, организаторы решат все вопросы

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова высказалась относительно возможной отмены зимних Олимпийских игр в Пекине из-за пандемии коронавируса.

«Полагаю, этого не случится. Организаторы решат все вопросы. С Кристиной обсуждали этот момент. Она мне сказала: «Мама, мы на Игры поедем». Отрицательный сценарий не рассматривается. Предполагаю, в нашей сборной по биатлону точно ничего не произойдёт, никто не заболеет. Стоит ли на соревнованиях селить спортсменов отдельно во избежание возможных контактов и заражений? Если люди верят в положительный сценарий, то так всё и будет. Я — одна из них», — сказала Резцова RT.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Роднина высказалась о возможной отмене Игр в Пекине.