Анфиса Резцова: думаю, отмены ОИ-2022 не случится, организаторы решат все вопросы

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова высказалась относительно возможной отмены зимних Олимпийских игр в Пекине из-за пандемии коронавируса.
Анфиса Резцова: думаю, отмены ОИ-2022 не случится, организаторы решат все вопросы
  • AP

«Полагаю, этого не случится. Организаторы решат все вопросы. С Кристиной обсуждали этот момент. Она мне сказала: «Мама, мы на Игры поедем». Отрицательный сценарий не рассматривается. Предполагаю, в нашей сборной по биатлону точно ничего не произойдёт, никто не заболеет. Стоит ли на соревнованиях селить спортсменов отдельно во избежание возможных контактов и заражений? Если люди верят в положительный сценарий, то так всё и будет. Я — одна из них», — сказала Резцова RT.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Роднина высказалась о возможной отмене Игр в Пекине.

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