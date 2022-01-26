Роднина о возможной отмене Игр: всё может быть, никто никаких гарантий не даёт

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась относительно возможной отмены зимних Олимпийских игр в Пекине из-за пандемии коронавируса.
Роднина о возможной отмене Игр: всё может быть, никто никаких гарантий не даёт
  • AP

«Я же не организатор соревнований, сложно сказать. Всё может быть, здесь никто никаких гарантий не даёт. Тем не менее с учётом того, под каким контролем отправляются на Игры и будут на них находиться все спортсмены, думаю, Олимпиада пройдёт в полном объёме. Этого хотят и участники, и делегации стран, и сами организаторы. К тому же не стоит забывать, что молодёжный чемпионат мира по хоккею, который отменили из-за коронавируса, проводится каждый год. Олимпийские игры же проходят раз в четыре года, и подготовка к ним более тщательна. Спортсмены будут вдвойне следить за своим здоровьем. Не умею гадать на кофейной гуще. Всё решается по мере поступления. Главное — предупредить любую ситуацию. Стоит ли спортсменов селить отдельно? Я на многих соревнованиях и так любила жить одна. Так что для многих атлетов это будет вполне себе хорошим вариантом», — сказала Роднина RT.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Вяльбе отказалась комментировать возможную отмену Олимпиады в Пекине.

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