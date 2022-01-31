Непомнящий считает, что «Зенит» запоздал с продажей Азмуна

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался об уходе форварда петербургского «Зенита» Сердара Азмуна в леверкузенский «Байер».

«Ожидаемое событие, хотя Азмун и клялся, что ещё три месяца будет «умирать» за «Зенит». На самом же деле, если контракт подписан, душа и сердце больше не принадлежат команде, в которой ты многого добился. Поэтому это был абсолютно нормальный ход. Считаю, что уход иранца ослабит «Зенит». Азмун — это красивая история в российском футболе. На наших глазах вырос игрок высокого международного уровня. Его уход для «Зенита» — это серьёзная потеря. Для нас футболист такого уровня — украшение чемпионата, и они, естественно, являются потерями для лиги», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол».

22 января «Байер» объявил о переходе Азмуна на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. По информации СМИ, иранский форвард отправился на подписание контракта с немецким клубом, не предупредив руководство и тренерский штаб «Зенита». Из-за этого в Санкт-Петербурге якобы остались недовольны игроком и захотели перевести его в дубль.

Ранее переводчик Азмуна высказался о переходе иранца в «Байер».