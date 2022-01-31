Переводчик Азмуна высказался о переходе иранца в «Байер»

Бако Почоев, переводчик иранского форварда Сердара Азмуна, прокомментировал его переход из «Зенита» в «Байер».

«Сердар ничего противозаконного не совершил, если разобраться в ситуации. Все договорённости, которые у него были с «Зенитом», он выполнил. Он ждал до определённого момента, затем принял это решение. Почему клуб не был поставлен в известность, я не знаю. Мне трудно говорить об этом. Могу точно сказать, что Сердар, вся его семья и я с большим уважением относимся к «Зениту». И клуб тоже всегда проявлял уважение к Сердару. Для него это ключевой момент. А эта ситуация… Случилось так, как случилось. Но повторюсь — мы c уважением относимся к «Зениту» и Санкт-Петербургу. Это один из лучших городов, где мы были. Здесь живут очень интеллигентные и добрые люди. В «Зените» для меня все стали родными. И очень тяжело осознавать, что приходится отсюда уходить. Понятно, что спортивная жизнь такова. С точки зрения прогресса Сердару хочется уйти из «Зенита». А чисто по-человечески ему хочется остаться. Но прогрессировать надо», — сказал Почоев в интервью Sport24.

22 января «Байер» объявил о переходе Азмуна на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. По информации СМИ, иранский форвард отправился на подписание контракта с немецким клубом, не предупредив об этом руководство и тренерский штаб «Зенита». Из-за этого в Санкт-Петербурге якобы остались недовольны игроком и захотели перевести его в дубль.

Ранее Азмун обратился к болельщикам «Зенита» после перехода в «Байер».