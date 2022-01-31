Познер об игре Медведева с Надалем: это был самый великий матч, который я только видел

Известный журналист Владимир Познер поделился эмоциями о минувшем финальном матче Australian Open в Мельбурне между российским теннисистом Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.

«Это был самый великий матч, который я только видел. Хотя, конечно, я не смотрел великий матч Джокович — Федерер на Уимблдоне в 2019-м, поэтому не могу сравнивать. Но я снимаю шляпу перед Надалем: он гигант, абсолютно лучший. Думал ли, что испанец может всё перевернуть? Вы знаете, да. Потому что он уже доказывал это не один раз своими победами. Я считаю, что он всё, что угодно, может сделать. Было мало шансов, конечно, но я не исключал», — цитирует Познера Sport24.

По его словам, возникло чувство, будто Медведев расслабился после первых двух сетов и подумал, что уже всё сделано.

«Я бы даже не удивился, если бы у него это случилось поневоле. Но, когда он проиграл третий сет, который должен был выиграть, — тут, видимо, и занервничал, я думаю. Будет много спекуляций на эту тему, но я бы не хотел этим заниматься. Многие медийные люди скажут на эту тему, но это не мы же играли», — добавил Познер.

Надаль обыграл Медведева в пятисетовом матче со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Сама встреча продолжалась 5 часов 24 минуты.

Таким образом, Надаль установил рекорд по победам на мейджорах (21), обогнав Роджера Федерера и Новака Джоковича. На Открытом чемпионате Австралии для испанца этот титул стал вторым. До этого он выигрывал только в 2009 году. Для Медведева же это второе поражение в финале AO подряд.

Ранее Медведев рассказал о своих планах после финала Australian Open.