Медведев рассказал о своих планах после финала Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения от испанца Рафаэля Надаля рассказал о своих дальнейших планах в этом сезоне.

«Был заявлен в Роттердам, но после такого матча... Потом идёт Акапулько, в первый раз буду там играть, интересно посмотреть, слышал, очень крутой турнир. Индиан-Уэллс, Майами — если с телом все хорошо будет», — сказал Медведев в интервью Eurosport.

По его словам, у него болят ноги после матча с Надалем, из-за чего ему явно нужно грамотно восстановиться. При этом Даниил подчеркнул, что никаких травм у него нет

«Попробую там хорошо сыграть, это, конечно, не Большой шлем, но буду брать очки. Не знаю, будет там Новак играть или нет, но надо стараться как можно больше очков взять», — добавил Медведев.

Надаль обыграл Медведева в пятисетовом матче со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Сама встреча продолжалась 5 часов 24 минуты.

Таким образом, Надаль установил рекорд по победам на мейджорах (21), обогнав Роджера Федерера и Новака Джоковича. На Открытом чемпионате Австралии для испанца этот титул стал вторым. До этого он выигрывал только в 2009 году. Для Медведева же это второе поражение в финале AO подряд.

Ранее Медведев назвал ключевой момент матча с Надалем.