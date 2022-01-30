Медведев назвал ключевой момент матча с Надалем

Российский теннисист Даниил Медведев назвал ключевой момент финального матча Australian Open с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Был ли шанс в третьем сете? Да, конечно, этот момент — 3:2, 0:40. Я чувствовал, всё попадал. Чуть-чуть не хватило. Но это теннис, это жизнь. Продолжу работать дальше. На тот момент он не супер принимал ещё мою подачу, мне удавалось его дестабилизировать», — сказал Медведев в интервью Eurosport.

При этом Даниил отметил, что могло случиться что угодно и он бы всё равно не мог гарантировать себе победу.

«Но на тот момент матча я шёл лидером, можно сказать. Именно в этот момент Рафа чуть переключился, я подсел физически, и пошла эта смена ритма», — добавил Медведев.

Надаль обыграл Медведева в пятисетовом матче со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Сама встреча продолжалась 5 часов 24 минуты.

Таким образом, Надаль установил рекорд по победам на мейджорах (21), обогнав Роджера Федерера и Новака Джоковича. На Открытом чемпионате Австралии для испанца этот титул стал вторым. До этого он выигрывал только в 2009 году. Для Медведева же это второе поражение в финале AO подряд.

Ранее Медведев рассказал, о чём говорил со своим тренером после матча с Надалем.