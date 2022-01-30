Медведев рассказал, о чём говорил со своим тренером после матча с Надалем

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, что ему сказал тренер Жиль Сервара после финального матча Australian Open с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Самые первые его слова не вспомню. Пожал руку, сказал, что жалко, обидно. Тактические моменты? Минимально поговорили. В детали не вдавались. Тройной брейк-пойнт — чуть-чуть поджал, чуть-чуть ошибся, и потом что Рафа — это просто с ума сойти», — сказал Медведев в интервью Eurosport.

Надаль обыграл Медведева в пятисетовом матче со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Сама встреча продолжалась 5 часов 24 минуты.

Таким образом, Надаль установил рекорд по победам на мейджорах (21), обогнав Роджера Федерера и Новака Джоковича. На Открытом чемпионате Австралии для испанца этот титул стал вторым. До этого он выигрывал только в 2009 году. Для Медведева же это второе поражение в финале AO подряд.

Ранее олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников назвал поражение Медведева от Надаля стечением обстоятельств.