Кафельников считает поражение Медведева от Надаля стечением обстоятельств

Олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников отреагировал на поражение российского теннисиста Даниила Медведева от легендарного испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open.

«Поражение Медведева — просто несчастливое стечение обстоятельств, абсолютно не повезло Даниилу. Один шанс из 100 был у Надаля, и он его использовал», — цитирует Кафельникова Sport24.

По его мнению, этот проигрыш никак не повлияет на Медведева, и он ещё будет выходить в финалы, в которых одержит победы. Также эксперт уверен, что Даниил станет в ближайшем будущем первой ракеткой мира.

«К сожалению, этого не произошло тогда, когда мы больше всего хотели. Но рано или поздно это обязательно произойдёт», — добавил Кафельников.

Надаль обыграл Медведева в пятисетовом матче со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Сама встреча продолжалась пять часов 24 минуты.

Таким образом, Надаль установил рекорд по победам на мейджорах (21), обогнав Роджера Федерера и Новака Джоковича. На Открытом чемпионате Австралии для испанца этот титул стал вторым. До этого он выигрывал только в 2009 году. Для Медведева же это второе поражение в финале AO подряд.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал Медведева гением, несмотря на проигрыш Надалю, и выразил уверенность, что в этом году Даниил станет первой ракеткой мира.