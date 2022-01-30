Тарпищев: Медведев всё равно гений, он станет первой ракеткой мира в этом году

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Даниилу Медведеву стоит сделать выводы и идти дальше после поражения от Рафаэля Надаля в финале Australian Open.
Тарпищев: Медведев всё равно гений, он станет первой ракеткой мира в этом году
  • globallookpress.com
  • © Lev Ilyin

«Даня всё равно гений. Он станет первой ракеткой мира в этом году. Насколько понимаю, уже 27 февраля он поднимется на эту строчку. Будем двигаться дальше. Он убит этим поражением, но надо отойти. Медведев играл здорово, не давал шансов Надалю два сета. Надо сделать выводы из ошибок и идти дальше», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Надаль обыграл Медведева в пятисетовом матче со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Сама встреча продолжалась 5 часов 24 минуты.

Таким образом, Надаль установил рекорд по победам на мейджорах (21), обогнав Роджера Федерера и Новака Джоковича. На Открытом чемпионате Австралии для испанца этот титул стал вторым. До этого он выигрывал только в 2009 году. Для Медведева же это второе поражение в финале AO подряд.

Ранее Тарпищев объяснил, почему Медведев проиграл Надалю.

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