Тарпищев объяснил, почему Медведев проиграл Надалю

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение второй ракетки мира Даниила Медведева от легендарного испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open.

«У Дани пошли судороги, физически подсел после второго сета. Отсюда все проблемы. Если бы на 15 минут позже, то никаких проблем бы не было. От усталости и судорог пошли непонятные укороченные, пропала подача. Хорошая форма ушла вниз, а вернуть её Медведев не сумел», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Надаль обыграл Медведева в пятисетовом матче со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Сама встреча продолжалась 5 часов 24 минуты.

Таким образом, Надаль установил рекорд по победам на мейджорах (21), обогнав Роджера Федерера и Новака Джоковича. На Открытом чемпионате Австралии для испанца этот титул стал вторым. До этого он выигрывал только в 2009 году. Для Медведева же это второе поражение в финале AO подряд.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал матч Медведева и Надаля спором титанов тенниса.