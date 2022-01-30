Губерниев назвал матч Медведева и Надаля спором титанов тенниса

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о прошедшем финальном матче Australian Open в Мельбурне между российским теннисистом Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.

«Медведев сражался доблестно. Соперник вернулся после травмы и коронавируса. Это был спор титанов тенниса. Надаль просто был сильнее, поймал кураж. Довёл матч до победы. Он великий. Но Медведев молодец, прекрасно играл», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Надаль обыграл Медведева в пятисетовом поединке со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Сама встреча продолжалась 5 часов 24 минуты.

Таким образом, Надаль установил рекорд по победам на мейджорах (21), обогнав Роджера Федерера и Новака Джоковича. На Открытом чемпионате Австралии для испанца этот титул стал вторым. До этого он выигрывал только в 2009 году. Для Медведева же это второе поражение в финале AO подряд.

Ранее футболист «Зенита» Артём Дзюба отреагировал на поражение Медведева от Надаля в финале Australian Open.