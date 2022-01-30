Дзюба отреагировал на поражение Медведева от Надаля в финале Australian Open

Футболист «Зенита» Артём Дзюба поделился эмоциями от финального матча Australian Open в Мельбурне между российским теннисистом Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.

«Обалдеть! Великий, конечно, Надаль, хотя Федерер и круче. Но Медведев — лучший. Думаю, у Даниила огромное будущее. Он ещё даст всем. Да, Надаль — волевой парень, легенда в любом случае. Но Даня, конечно, зверь. Всё равно красава, лучший», — сказал Дзюба на видео в сториз своего Instagram-аккаунта.

Надаль обыграл Медведева в пятисетовом поединке со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Сама встреча продолжалась 5 часов 24 минуты.

Таким образом, Надаль установил рекорд по победам на мейджорах (21), обогнав Федерера и Новака Джоковича. На Открытом чемпионате Австралии для испанца этот титул стал вторым. До этого он выигрывал только в 2009 году. Для Медведева же это второе поражение в финале AO подряд.

Ранее сообщалось, что опубликован видеообзор финального матча Australian Open между Медведевым и Надалем.