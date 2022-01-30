Опубликован видеообзор финального матча Australian Open между Медведевым и Надалем

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В сети выложили видеообзор финального матча Australian Open в Мельбурне, в котором российский теннисист Даниил Медведев играл с испанцем Рафаэлем Надалем.
Опубликован видеообзор финального матча Australian Open между Медведевым и Надалем
  • Gettyimages.ru

Ролик опубликован на YouTube-канале Eurosport Tennis.

Надаль обыграл Медведева в пятисетовом поединке со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Сама встреча продолжалась 5 часов 24 минуты.

Таким образом, Надаль установил рекорд по победам на мейджорах (21), обогнав Федерера и Новака Джоковича. На Открытом чемпионате Австралии для испанца этот титул стал вторым. До этого он выигрывал только в 2009 году. Для Медведева же это второе поражение в финале AO подряд.

Ранее сообщалось, что Надаль заработал за победу на Australian Open $2,09 млн, Медведев получил $1,1 млн.

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