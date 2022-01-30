Надаль заработал за победу на Australian Open $2,09 млн, Медведев получил $1,1 млн

Стал известен размер призовых испанского теннисиста Рафаэля Надаля и россиянина Даниила Медведева по окончании финала Australian Open.

Надаль за победу получил $2 098 031, а Медведев заработал как финалист $1 149 356.

Надаль обыграл Медведева в пяти сетах со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Сама встреча продолжалась 5 часов 24 минуты.

Таким образом, Надаль установил рекорд по победам на мейджорах (21), обогнав Федерера и Новака Джоковича. На Открытом чемпионате Австралии для испанца этот титул стал вторым. До этого он выигрывал только в 2009 году. Для Медведева же это второе поражение в финале Australian Open подряд.

Ранее Медведев отметил, что фанаты всегда болеют против теннисистов из России.