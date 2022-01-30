Медведев отметил, что фанаты всегда болеют против теннисистов из России

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения от испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open поделился мнением об отношении болельщиков к себе.

«Думаю, национальность играет роль. Какое-то время российский теннис был на спаде, но сейчас из-за меня, Андрея Рублёва, Карена Хачанова, Аслана Карацева снова переживает взлёт. Это здорово. Надеюсь, мы будем привлекать новых болельщиков. Но я замечаю, что, когда мы играем против кого-нибудь из другой страны, люди болеют не за нас», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Во время матча австралийские фанаты сильно болели за Надаля и радовались ошибкам россиянина. При этом Медведев просил как-то повлиять на поведение зрителей.

Надаль обыграл Медведева в пяти сетах со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Сама встреча продолжалась 5 часов 24 минуты.

Таким образом, Надаль установил рекорд по победам на «мейджорах» (21), обогнав Федерера и Новака Джоковича. На Открытом чемпионате Австралии для испанца этот титул стал вторым. До этого он выигрывал только в 2009 году.

Ранее Медведев выразил сомнение, что у него будет желание играть в теннис после 30 лет.