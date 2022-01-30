Медведев: не уверен, что после 30 лет у меня останется желание играть в теннис

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения от испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open выразил сомнение, что у него будет желание выступать после 30 лет.

«Не уверен, что после 30 у меня останется желание играть в теннис. Всё зависит от того, что мне скажет окружение, как мы решим дальше проходить этот путь. Но ребёнка внутри меня больше нет. И продолжать играть будет сложнее», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Во время матча австралийские фанаты сильно болели за Надаля и радовались ошибкам россиянина. При этом Медведев просил как-то повлиять на поведение зрителей.

Надаль обыграл Медведева в пяти сетах со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Сама встреча продолжалась 5 часов 24 минуты.

Таким образом, Надаль установил рекорд по победам на мейджорах (21), обогнав Федерера и Новака Джоковича. На Открытом чемпионате Австралии для испанца этот титул стал вторым. До этого он выигрывал только в 2009 году.