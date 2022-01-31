Головин вышел на поле в составе «Монако» впервые с 19 декабря
Россиянин вышел на замену на 65-й минуте матча 1/8 финала Кубка Франции по футболу с «Лансом».
Последний раз Головин играл 19 декабря в кубковой игре с «Ред Стар», после чего получил повреждение. Футболист не мог полноценно тренироваться из-за растяжения.
Всего в этом сезоне Головин провёл за «Монако» 23 матча, забил три мяча и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Головин войдёт в заявку «Монако» на матч с «Лансом».