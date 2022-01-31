Головин вышел на поле в составе «Монако» впервые с 19 декабря

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле в составе монегасков впервые с 19 декабря.

Россиянин вышел на замену на 65-й минуте матча 1/8 финала Кубка Франции по футболу с «Лансом».

Последний раз Головин играл 19 декабря в кубковой игре с «Ред Стар», после чего получил повреждение. Футболист не мог полноценно тренироваться из-за растяжения.

Всего в этом сезоне Головин провёл за «Монако» 23 матча, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Головин войдёт в заявку «Монако» на матч с «Лансом».