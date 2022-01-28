СЭ: Головин войдёт в заявку «Монако» на матч с «Лансом»

Короткая ссылка
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин будет готов принять участие в матче 1/8 финала плей-офф Кубка Франции по футболу с «Лансом».
СЭ: Головин войдёт в заявку «Монако» на матч с «Лансом»
  • Gettyimages.ru

26-летний хавбек сборной России войдёт в заявку на кубковый матч, сообщает «Спорт-Экспресс».

Игра пройдёт 30 января. Матч начнётся в 23:00 мкс.

Головин около пяти дней тренируется в общей группе. 

Напомним, что футболист из-за дискомфорта в мышце ноги не мог полноценно тренироваться.

В текущем сезоне из-за разного рода травм и повреждений Головин принял участие лишь в 13 матчах чемпионата Франции, забив два мяча.

Ранее сообщалось, что Зе Луиш интересен «Труа» и «Сент-Этьену».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить