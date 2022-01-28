СЭ: Головин войдёт в заявку «Монако» на матч с «Лансом»
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26-летний хавбек сборной России войдёт в заявку на кубковый матч, сообщает «Спорт-Экспресс».
Игра пройдёт 30 января. Матч начнётся в 23:00 мкс.
Головин около пяти дней тренируется в общей группе.
Напомним, что футболист из-за дискомфорта в мышце ноги не мог полноценно тренироваться.
В текущем сезоне из-за разного рода травм и повреждений Головин принял участие лишь в 13 матчах чемпионата Франции, забив два мяча.
Ранее сообщалось, что Зе Луиш интересен «Труа» и «Сент-Этьену».