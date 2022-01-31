«Питтсбург» уступил «Лос-Анджелесу» в НХЛ, несмотря на ассист Малкина
Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась со счётом 3:4.
В составе «Пингвинз» отличился Сидни Кросби на 29-й минуте, а также дубль оформил Брайан Раст, который забросил шайбы на 47-й и 51-й минутах. У гостей дважды забил Тревор Мур (31' и 54'), а ещё по одному голу на свой счёт записали Алекс Иафалло (22') и Дрю Даути (34').
Российский нападающий хозяев Евгений Малкин отметился результативной передачей.
«Питтсбург» потерпел третье поражение кряду и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лос-Анджелес» находится на седьмой позиции на Западе.
Ранее сообщалось, что передача Артемия Панарина помогла «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Сиэтл Кракен» в матче НХЛ.