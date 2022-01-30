Чесноков считает, что Медведев должен был дожимать Надаля в третьем сете

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии 2022 года с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Жаль, что Даня не взял этот титул. Вместе с титулом он бы уже почти стал первой ракеткой мира. Но Надаль тоже молодец. Казалось бы, счёт 0:40 или 15:40 на его подаче, у Медведева брейк-пойнт. А Надаль всегда настраивается так, словно у него вообще нет нервов. В этот момент или он выигрывает мяч чисто, или делает всё возможное, чтобы соперник не смог это сделать. Смотрите, сколько он отыграл брейк-пойнтов. У Дани был колоссальный шанс взять титул, но он немножко не дожал соперника, отпустил его», — сказал RT Чесноков.

По его мнению, Медведев уже не в первый раз в похожей ситуации упустил победу над Надалем.

«Мы помним и пятисетовый финал на US Open, и как Даниил вёл 5:1 с двумя брейками на Итоговом турнире ATP. Потом, правда, через год у них уже было наоборот. Медведев выиграл матч, который должен был проиграть. Здесь у Даниила был один шаг, чтобы стать чемпионом. Но оказалось, что ему надо преодолеть целую бездну, как через Тихий океан переплыть. Меня расстроило, что Даниил не воспользовался этим шансом. Казалось, что уже всё, Надаль был сломлен, но Медведев спасовал. Надо было всегда играть так, как было в первом сете», — добавил он.

Игра, которая прошла в Мельбурне, завершилась со счётом 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанского теннисиста.

Матч продолжался 5 часов 24 минуты.

Ранее Чесноков заявил, что Медведев допустил ряд тактических ошибок в матче с Надалем.