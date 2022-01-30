Чесноков: Медведев допустил ряд тактических ошибок в матче с Надалем

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков высказался о поражении россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии 2022 года с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Потрясающий был финал. Это колоссальное украшение турнира, качели были постоянные, то в одну сторону, то в другую. Даня вёл 2:0 по сетам, и мне кажется, что он смягчил после этого игру. Надо было самому проявить активность, когда был счёт 3:3 и 30:0 на подаче Надаля. А когда Даниил упустил третий сет, было видно, что он подсел физически. У него не было свежести, которая была в начале матча. В концовке, при счёте 5:5 и 30:15 на подаче, игрок может делать невынужденные ошибки из-за физического состояния, но у Даниила они были тактические. Мне кажется, надо было активно выигрывать этот матч. Осталось разочарование, что мы не увидели чемпионский тай-брейк», — заявил RT Чесноков.

Игра, которая прошла в Мельбурне, завершилась со счётом 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанского теннисиста.

Игра продолжалась 5 часов 24 минуты.

Ранее сообщалось, что Медведев высказался о поражении в финальном матче Открытого чемпионата Австралии.