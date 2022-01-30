«Спартак» объявил о скором переходе хавбека сборной Люксембурга

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Московский «Спартак» сообщил о скором трансфере полузащитника «Янг Бойз» и сборной Люксембурга Кристофера Мартинса Перейры в столичный клуб.
«Спартак» объявил о скором переходе хавбека сборной Люксембурга
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В новой фотографии профиля в Twitter-аккаунте «Спартака» появились цифры 97 (1997-й — год рождения Перейры) и 35 (хавбек выступает под 35-м номером), а также изображение Люксембурга.

24-летний хавбек в 15 матчах чемпионата Швейцарии не отметился результативными действиями.

«Спартак» (23 очка) по итогам 18 туров занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Лидирует в чемпионате «Зенит» (38).

Ранее сообщалось, что «Спартак» трогательным видео попрощался с Самуэлем Жиго.

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