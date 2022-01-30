«Спартак» трогательным видео попрощался с Жиго

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Московский «Спартак» трогательным видео попрощался с французским защитником Самуэлем Жиго, который переходит в «Марсель».
«Спартак» трогательным видео попрощался с Жиго
  • Gettyimages.ru

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео в своём Twitter.

«Сэм, спасибо за это удивительное приключение, которое ещё продолжается», — говорится в сообщении.

Жиго присоединится к «Марселю» по окончании нынешнего сезона.

Отмечалось, что футболист не собирается продлевать контракт с красно-белыми, который рассчитан до лета 2022 года. В составе московского клуба защитник провёл 96 матчей, забил девять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее «Спартак» объявил о переходе Жиго в «Марсель» по окончании сезона.



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