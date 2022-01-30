«Спартак» объявил о переходе Жиго в «Марсель» по окончании сезона
Жиго присоединится к «Марселю» по окончании нынешнего сезона, сообщает пресс-служба «Спартака».
«Клубы достигли соглашения о трансфере защитника. Конец сезона-2021/22 Сэм проведёт в Москве на правах аренды», — говорится в заявлении клуба.
Отмечалось, что футболист не собирается продлевать контракт с красно-белыми, который рассчитан до лета 2022 года. В составе московского клуба защитник провёл 96 матчей, забил девять мячей и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Спартак» может досрочно вернуть Крала из «Вест Хэма».