«Спартак» объявил о переходе Жиго в «Марсель» по окончании сезона

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго продолжит карьеру во французском «Марселе».

Жиго присоединится к «Марселю» по окончании нынешнего сезона, сообщает пресс-служба «Спартака».

«Клубы достигли соглашения о трансфере защитника. Конец сезона-2021/22 Сэм проведёт в Москве на правах аренды», — говорится в заявлении клуба.

Отмечалось, что футболист не собирается продлевать контракт с красно-белыми, который рассчитан до лета 2022 года. В составе московского клуба защитник провёл 96 матчей, забил девять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может досрочно вернуть Крала из «Вест Хэма».