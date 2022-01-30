Тренер Далалояна заявил, что гимнаст ничего не говорил ему о завершении карьеры

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Тренер Александр Калинин прокомментировал слова олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна, который намекнул о завершении карьеры.
Тренер Далалояна заявил, что гимнаст ничего не говорил ему о завершении карьеры
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«Чепуха какая-то. Мы в последнее время на эту тему вообще не говорили, скорее наоборот. Артур с разрешения тренеров сборной раньше времени уехал со сбора и не более того», — цитирует Калинина ТАСС.

Калинин подчеркнул, что общался с гимнастом накануне. В процессе разговора не затрагивалась тема завершения карьеры. Более того, в понедельник у Далалояна намечена очередная тренировка.

Далалоян заявил о желании сосредоточиться на семье и о возможном завершении карьеры.

Российский гимнаст за несколько месяцев до Олимпиады в Токио перенёс разрыв ахиллового сухожилия, но сумел выступить на Играх и помог сборной России завоевать золото в многоборье. После этого Далалоян не выступал в официальных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что чемпионка Европы по спортивной гимнастике Харенкова завершила карьеру.

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