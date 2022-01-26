Чемпионка Европы по спортивной гимнастике Харенкова завершила карьеру

Чемпионка Европы по спортивной гимнастике 2014 года в упражнении на бревне Мария Харенкова завершила профессиональную карьеру.

«Маша завершила карьеру гимнастки. Она была приглашена с испытательным сроком на работу с юниорским составом женской сборной России. Если пройдёт этот испытательный срок успешно, то будет работать тренером», — цитирует ТАСС члена президиума Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Валентину Родионенко.

В последний раз Харенкова принимала участие в соревнованиях в марте 2021 года на чемпионате России в Пензе. Там она получила разрыв ахиллова сухожилия во время выполнения вольных упражнений.

Ранее сообщалось, что скончался олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Чоллань.