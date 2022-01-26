Чемпионка Европы по спортивной гимнастике Харенкова завершила карьеру
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«Маша завершила карьеру гимнастки. Она была приглашена с испытательным сроком на работу с юниорским составом женской сборной России. Если пройдёт этот испытательный срок успешно, то будет работать тренером», — цитирует ТАСС члена президиума Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Валентину Родионенко.
В последний раз Харенкова принимала участие в соревнованиях в марте 2021 года на чемпионате России в Пензе. Там она получила разрыв ахиллова сухожилия во время выполнения вольных упражнений.
Ранее сообщалось, что скончался олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Чоллань.