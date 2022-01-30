Далалоян намекнул на завершение карьеры

Олимпийский чемпион Игр в Токио в командных соревнованиях по спортивной гимнастике Артур Далалоян заявил о желании сосредоточиться на семье.

«Всегда приходит время принятия решения, на двух стульях не усидеть. Спорт подарил мне ни с чем не сравнимое чувство полёта, это были незабываемые годы! Но, наверное, пора бы уже приземлиться, пора подумать не о себе. Мой смысл жизни, моя душа, моя вселенная — это моя семья! Семья на первом месте! Хочу посвящать себя им», — написал Далалоян в своём Instagram.

Российский гимнаст за несколько месяцев до Олимпиады в Токио перенёс разрыв ахиллового сухожилия, но сумел выступить на Играх и помог сборной России завоевать золото в многоборье. После этого Далалоян не выступал в официальных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что чемпионка Европы по спортивной гимнастике Харенкова завершила карьеру.