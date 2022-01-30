Сборная России стала абсолютным чемпионом мира по ММА

Короткая ссылка
На чемпионате мира по смешанным единоборствам ММА 18 российских спортсменов завоевали золотые медали.
Сборная России стала абсолютным чемпионом мира по ММА
  • Gettyimages.ru

Победителями чемпионата мира у мужчин стали Женишбек Уулу Бектур (до 56,7 кг), Шахбан Гапизов (до 61,2 кг), Джамал Меджидов (до 93 кг), Шамсутдин Махмудов (свыше 120 кг). У девушек в категории до 70,3 кг обладательницей золотой медали стала Ольга Лагодная.

Среди юниоров чемпионами мира стали Ахмад Амаев (56,7 кг), Асеф Чопуров (до 61,2 кг), Джамалутдин Гусейнов (до 65,8 кг), Максим Фукс (до 70,3 кг), Владислав Сукаленко (до 77,1 кг), Мухамед-Афанди Асипов (до 83,9 кг), Владимир Петренко (до 93 кг), Хетаг Сабеев (до 120,2 кг), Валерия Тепышева (до 47,6 кг), Юлия Утяганова (до 52,2 кг), Анастасия Кармаева (до 61,2 кг), Алёна Агишева (до 65,8 кг), Дарья Пирогова (до 70,3 кг).

Сборная России выступала под флагом Союза ММА России, суммарно завоевала 38 медалей (18 золотых, пять серебряных и 15 бронзовых), заняв первое общекомандное место в итоговом протоколе абсолютного чемпионата мира по ММА.

Ранее сообщалось, что Союз ММА России признан лучшей национальной федерацией 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить