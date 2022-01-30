Сборная России стала абсолютным чемпионом мира по ММА

На чемпионате мира по смешанным единоборствам ММА 18 российских спортсменов завоевали золотые медали.

Победителями чемпионата мира у мужчин стали Женишбек Уулу Бектур (до 56,7 кг), Шахбан Гапизов (до 61,2 кг), Джамал Меджидов (до 93 кг), Шамсутдин Махмудов (свыше 120 кг). У девушек в категории до 70,3 кг обладательницей золотой медали стала Ольга Лагодная.

Среди юниоров чемпионами мира стали Ахмад Амаев (56,7 кг), Асеф Чопуров (до 61,2 кг), Джамалутдин Гусейнов (до 65,8 кг), Максим Фукс (до 70,3 кг), Владислав Сукаленко (до 77,1 кг), Мухамед-Афанди Асипов (до 83,9 кг), Владимир Петренко (до 93 кг), Хетаг Сабеев (до 120,2 кг), Валерия Тепышева (до 47,6 кг), Юлия Утяганова (до 52,2 кг), Анастасия Кармаева (до 61,2 кг), Алёна Агишева (до 65,8 кг), Дарья Пирогова (до 70,3 кг).

Сборная России выступала под флагом Союза ММА России, суммарно завоевала 38 медалей (18 золотых, пять серебряных и 15 бронзовых), заняв первое общекомандное место в итоговом протоколе абсолютного чемпионата мира по ММА.

Ранее сообщалось, что Союз ММА России признан лучшей национальной федерацией 2021 года.