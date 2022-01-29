Газизов — о Fan ID: болельщики «Уфы» имеют право на своё мнение
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- РИА Новости
«Фанатское движение имеет право на своё мнение. Что тут скажешь», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».
Газизов уверен: необходимо попробовать сделать всё возможное, чтобы болельщики приходили на футбол. Однако о безопасности также не стоит забывать.
17 декабря Госдума России приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года.
Вместе с тем председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что не видит дискриминации в законе о Fan ID.
Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.
Напомним, что фанатские объединения «Уфы», «Зенита», «Ротора», «Ростова», «Крыльев Советов» и «Спартака» выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за Fan ID.
Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что об отмене Fan ID речи не идёт.