Газизов — о Fan ID: болельщики «Уфы» имеют право на своё мнение

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал заявление активных болельщиков клуба об отказе оформлять паспорт болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

«Фанатское движение имеет право на своё мнение. Что тут скажешь», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Газизов уверен: необходимо попробовать сделать всё возможное, чтобы болельщики приходили на футбол. Однако о безопасности также не стоит забывать.

17 декабря Госдума России приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Вместе с тем председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что не видит дискриминации в законе о Fan ID.

Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Напомним, что фанатские объединения «Уфы», «Зенита», «Ротора», «Ростова», «Крыльев Советов» и «Спартака» выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за Fan ID.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что об отмене Fan ID речи не идёт.