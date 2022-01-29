Фанаты «Уфы» объявили о бойкоте матчей из-за Fan ID

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Активные болельщики клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» приняли решение отказаться от оформления паспорта болельщика (Fan ID).
Фанаты «Уфы» объявили о бойкоте матчей из-за Fan ID
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«Мы будем поддерживать «Уфу» во всех мероприятиях, связанных с клубом, но не требующих наличия Fan ID, в том числе в матчах молодёжных и других команд», — сообщается в Telegram-канале болельщиков.

17 декабря Госдума России приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Вместе с тем председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что не видит дискриминации в законе о Fan ID.

Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях. 

Напомним, что фанатские объединения «Зенита», «Ротора», «Ростова», «Крыльев Советов» и «Спартака» выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за Fan ID.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что об отмене Fan ID речи не идёт.

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