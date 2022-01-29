Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Детройтом»

«Детройт Ред Уингз» в гостях нанёс поражение по буллитам «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены», завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из Мичигана.

В составе «Пингвинз» дубль оформил Джейк Гюнцель (26-я и 41-я минуты). У «Детройта» шайбы забросили Дживани Смит (19-я), Филип Задина (37-я). Победный буллит реализовал Лукас Рэймонд.

Евгений Малкин оформил результативную передачу.

Ранее сообщалось, что передача Кирилла Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Рейнджерс».