Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Детройтом»

Короткая ссылка
«Детройт Ред Уингз» в гостях нанёс поражение по буллитам «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Детройтом»
  • AP

Игра, которая прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены», завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из Мичигана.

В составе «Пингвинз» дубль оформил Джейк Гюнцель (26-я и 41-я минуты). У «Детройта» шайбы забросили Дживани Смит (19-я), Филип Задина (37-я). Победный буллит реализовал Лукас Рэймонд.

Евгений Малкин оформил результативную передачу.

Ранее сообщалось, что передача Кирилла Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Рейнджерс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить