Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Детройтом»
- AP
Игра, которая прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены», завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из Мичигана.
В составе «Пингвинз» дубль оформил Джейк Гюнцель (26-я и 41-я минуты). У «Детройта» шайбы забросили Дживани Смит (19-я), Филип Задина (37-я). Победный буллит реализовал Лукас Рэймонд.
Евгений Малкин оформил результативную передачу.
Ранее сообщалось, что передача Кирилла Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Рейнджерс».