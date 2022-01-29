Передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Рейнджерс»

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«Миннесота Уайлд» на выезде нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Рейнджерс»
  • AP

Игра, которая прошла на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей «Миннесоты».

В составе «Уайлд» шайбы забросили Кевин Фиала (33-я минута), Матс Цуккарелло (34-я), Фредерик Годро (42-я). У «Рейнджерс» отличились Баркли Гудроу (9-я) и Крис Крайдер (18-я).

Россиянин Кирилл Капризов записал на свой счёт голевую передачу. Артемий Панарин результативными действиями не отметился. Игорь Шестеркин отразил 31 бросок.

Ранее сообщалось, что «Даллас» поднял под своды арены свитер Сергея Зубова.

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