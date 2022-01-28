«Спартак» сыграл вничью с братиславским «Слованом» на сборе в Дубае

Московский «Спартак» сыграл вничью с братиславским «Слованом» в контрольном матче на сборе в Дубае.

Встреча завершилась со счётом 2:2, хотя российский коллектив выигрывал в два мяча по ходу игры.

В составе красно-белых отличился Даниил Денисов с передачи Зелимхана Бакаева на 22-й минуте, а на 41-й забил и сам Бакаев. Словаки ответили голами Владимира Вайсса (60') и Александра Чаврича (87') во втором тайме.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 23 очка.

Ранее Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что в трансфере полузащитника команды Виктора Мозеса из «Челси» нет заслуги экс-гендиректора клуба Шамиля Газизова.