«Спартак» сыграл вничью с братиславским «Слованом» на сборе в Дубае

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Московский «Спартак» сыграл вничью с братиславским «Слованом» в контрольном матче на сборе в Дубае.
«Спартак» сыграл вничью с братиславским «Слованом» на сборе в Дубае
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 2:2, хотя российский коллектив выигрывал в два мяча по ходу игры.

В составе красно-белых отличился Даниил Денисов с передачи Зелимхана Бакаева на 22-й минуте, а на 41-й забил и сам Бакаев. Словаки ответили голами Владимира Вайсса (60') и Александра Чаврича (87') во втором тайме. 

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 23 очка.

Ранее Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что в трансфере полузащитника команды Виктора Мозеса из «Челси» нет заслуги экс-гендиректора клуба Шамиля Газизова.

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