Салихова считает, что в трансфере Мозеса в «Спартак» нет заслуги Газизова

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Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о деталях перехода в клуб нигерийского полузащитника Виктора Мозеса.
Салихова считает, что в трансфере Мозеса в «Спартак» нет заслуги Газизова
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«Кто привёл Мозеса? Конечно, не Газизов. Позвоните ему и попросите перечислить защитников «Интера» и в том числе защитников «Интера» в аренде. Он вам хоть кого-то он назовёт? Нет, конечно», — сказала Салихова в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

По её словам, Газизов пытался привезти слишком возрастных игроков из Европы, которые якобы его прославили, но не принесли бы пользу «Спартаку». Она добавила, что функционер браковал игроков, которые были готовы на переход.

«Ему дали кандидатуру Мозеса. Он заявил: «Мы же не петрушки, дайте нам самим посмотреть». Я говорю: «Какой смотреть? Уже десять туров прошло! Мозес был свободен с января». Если бы мы привезли его с 1 августа, у «Спартака» был бы гораздо больший отрыв, обогнали бы «Зенит». К 11-му туру Газизов, можно сказать, сдался мне, потому что сам он провалил все трансферы, ничего не смог», — добавила Салихова.

Ранее Салихова заявила, что была против появления нападающего Александра Кокорина в «Спартаке.

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