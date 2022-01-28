Салихова: я была против Кокорина в «Спартаке», потому что видела его тусовки в Монако

Гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала о своём отношении к форварду «Фиорентины» Александру Кокорину.

«Кокорин — это только Газизова инициатива. Я была сильно против, потому что видела его тусовки в Монако. У него типаж футболиста, который вообще не под «Спартак», — сказала Салихова в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ».

Она добавила, что Шамиль Газизов обманул руководство «Спартака». Он говорил, что футболист обойдётся клубу бесплатно. По словам Салиховой, менеджер уверял их в том, что Кокорин изменился после тюрьмы и находится в отличной форме.

Напомним, что в «Фиорентину» Кокорин перешёл из «Спартака» в январе 2021 года. Контракт между сторонами рассчитан до 2024 года.

Ранее Салихова заявила, что Газизов использовал «Спартак» в качестве донора для себя и «Уфы».