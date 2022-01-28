Радченко: не считаю, что Азмун хочет сделать хуже «Зениту»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на конфликт руководства клуба с иранским форвардом Сердаром Азмуном.

«Я тоже не считаю, что Азмун хочет сделать хуже «Зениту». Он благодарен клубу за то, что выиграл с питерцами столько трофеев. Всё решаемо, если, конечно, какой-то конфликт на самом деле есть», — цитирует Радченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Байер» объявил о переходе Азмуна на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. Позже «Зенит» отказался отпускать Азмуна в расположение сборной Ирана на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.

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