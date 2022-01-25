Крылов: программа «Хоккей в школах» в будущем может стать федеральной

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Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов заявил, что клуб намерен распространить по всей России проект массового развития детского хоккея.
Крылов: программа «Хоккей в школах» в будущем может стать федеральной

    «Сейчас это пилотный проект в Омской области. Есть дорожная карта, мы её обсуждали с министром спорта, когда он помогал нам запустить этот проект. Ему очень понравились наши подходы. Поэтому, если нам удастся из пилотного проекта сделать настоящий проект по Омской области, Федерация хоккея России сможет тиражировать его по всей стране», — сказал Крылов.

    По его мнению, переход 90 юных хоккеистов в академию «Авангарда» не только является прорывом для Омска и местного клуба, но и способствует формированию любви к спорту у маленьких детей. Он также отметил, что очень доволен работой программы.

    «Чтобы обрисовать перспективы, нужно закончить первый этап. Он был очень сложный — чтобы организовать такой урок физкультуры в школе, мы сами многое преодолели. У нас 46 первых классов, это более 1200 детей, которые занимаются хоккеем. Есть куча организационных моментов. И на этом этапе нам нужно отработать все шероховатости, и уже тогда перезапустить эту программу, чтобы больше школ Омска (а в будущем, возможно, и за пределами нашего региона) имели возможность сделать такой урок физкультуры», — добавил Крылов.

    Председатель совета директоров «Авангарда» также подчеркнул, что распространять программу имеет смысл в регионах, где климат позволяет организовывать зимой ледовые площадки под открытым небом.

    Ранее Крылов сообщил, когда «Авангард» переедет на новую арену.

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