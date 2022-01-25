Крылов сообщил, когда «Авангард» переедет на новую арену

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов высказался о ходе строительства «Арены Омск», а также сообщил, когда команда переедет на новый стадион.

«Мы проводили утром рабочее совещание. Строительство идёт по графику. Эту зиму мы переживаем не настолько стрессово, как прошлую. К счастью, дополнительное финансирование не требуется. Планируется, что «Авангард» переедет сюда летом. План Б существует всегда, но мы работаем по плану А», — цитирует Крылова Sport24.

С 2018 года «Авангард» выступает на «Арене Балашиха» в Подмосковье.

Ожидается, что после завершения строительства «Арена Омск» будет вмещать 12 тыс. зрителей.

Ранее сообщалось, что КХЛ приняла решение не останавливать регулярный чемпионат.