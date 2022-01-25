Крылов сообщил, когда «Авангард» переедет на новую арену

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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов высказался о ходе строительства «Арены Омск», а также сообщил, когда команда переедет на новый стадион.
Крылов сообщил, когда «Авангард» переедет на новую арену

«Мы проводили утром рабочее совещание. Строительство идёт по графику. Эту зиму мы переживаем не настолько стрессово, как прошлую. К счастью, дополнительное финансирование не требуется. Планируется, что «Авангард» переедет сюда летом. План Б существует всегда, но мы работаем по плану А», — цитирует Крылова Sport24.

С 2018 года «Авангард» выступает на «Арене Балашиха» в Подмосковье.

Ожидается, что после завершения строительства «Арена Омск» будет вмещать 12 тыс. зрителей.

Ранее сообщалось, что КХЛ приняла решение не останавливать регулярный чемпионат.

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