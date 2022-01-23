«Фиорентина» и «Кальяри» сыграли вничью в матче Серии А

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«Фиорентина» и «Кальяри» не смогли выявить победителя в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Фиорентина» и «Кальяри» сыграли вничью в матче Серии А
  • ©Enrico Locci/Getty Images

Игра, которая прошла в Сардинии, завершилась со счётом 1:1.

В составе «Кальяри» мяч забил Жоао Педро (47-я минута). У «Фиорентины» отличился Риккардо Соттиль (75-я).

Команда из Флоренции осталась в меньшинстве после удаления во втором тайме Альваро Одриосолы (64-я).

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин наблюдал за матчем со скамейки запасных.

«Фиорентина» (36 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» (17) идёт на 18-м месте. Лидирует в чемпионате «Интер» (53).

Ранее сообщалось, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини потребовал от руководства клуба Серии А не продавать российского полузащитника Алексея Миранчука.

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