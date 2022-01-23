Итальянский журналист: Гасперини наложил вето на продажу Миранчука

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини потребовал от руководства клуба Серии А не продавать российского полузащитника Алексея Миранчука.

63-летний специалист заблокировал трансфер хавбека сборной России, написал в своём Twitter итальянский журналист Николо Скира.

Как уточняется, Гасперини считает, что Миранчук будет очень полезен команде в свете ухудшения игры полузащитника Йосипа Иличича.

Контракт россиянина с «Аталантой» истекает летом 2024 года.

Полузащитник сборной России в сезоне-2021/22 в 16 матчах забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее агент Миранчука рассказал о характере травмы полузащитника.