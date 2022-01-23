Итальянский журналист: Гасперини наложил вето на продажу Миранчука
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63-летний специалист заблокировал трансфер хавбека сборной России, написал в своём Twitter итальянский журналист Николо Скира.
Как уточняется, Гасперини считает, что Миранчук будет очень полезен команде в свете ухудшения игры полузащитника Йосипа Иличича.
Контракт россиянина с «Аталантой» истекает летом 2024 года.
Полузащитник сборной России в сезоне-2021/22 в 16 матчах забил один мяч и сделал две результативные передачи.
Ранее агент Миранчука рассказал о характере травмы полузащитника.
#Gasperini ha chiesto all’#Atalanta di bloccare la cessione di Aleksej #Miranchuk dopo i problemi di Josip #Ilicic: congelata la partenza del fantasista russo che era vicino al #Genoa. #calciomercato— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 23, 2022