Агент Ракицкого: украинский защитник вряд ли останется в «Зените»

Максим Дудченко, агент защитника санкт-петербургского «Зенита» Ярослава Ракицкого, высказался о ситуации с контрактом украинского футболиста.

«От «Зенита» пока не поступало никаких предложений о продлении контракта. В ближайшее время закроем этот вопрос. Скорее всего, это будет не «Зенит», — приводит слова Дудченко «РБ Спорт».

Нынешнее соглашение 32-летнего украинца с петербургским клубом истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне Ракицкий провёл 15 матчей в Российской премьер-лиге, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи. Также на его счету шесть матчей и один гол в Лиге чемпионов.

Ранее агент лучшего бомбардира Лиги конференций подтвердил информацию об интересе к нему «Зенита».