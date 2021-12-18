Агент лучшего бомбардира Лиги конференций подтвердил информацию об интересе «Зенита»

Короткая ссылка
Паулу Питомбейра, агент нападающего швейцарского «Базеля» Артура Кабрала, отреагировал на слухи об интересе к своему клиенту со стороны петербургского «Зенита».
Агент лучшего бомбардира Лиги конференций подтвердил информацию об интересе «Зенита»
  • Reuters

«Это правда. «Зенит» действительно интересуется Кабралом», — цитирует Питомбейру РИА Новости.

Кабрал в розыгрыше Лиги конференций сезона-2021/22 забил 13 мячей в 12 матчах. Он является лучшим бомбардиром турнира. Всего в этом сезоне Кабрал отметился 27 голами и восемью результативными передачами в 30 матчах за «Базель».

Ранее в «Интернасьонале» отреагировали на интерес «Зенита» к футболисту Юри Алберто.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить