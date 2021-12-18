Агент лучшего бомбардира Лиги конференций подтвердил информацию об интересе «Зенита»

Паулу Питомбейра, агент нападающего швейцарского «Базеля» Артура Кабрала, отреагировал на слухи об интересе к своему клиенту со стороны петербургского «Зенита».

«Это правда. «Зенит» действительно интересуется Кабралом», — цитирует Питомбейру РИА Новости.

Кабрал в розыгрыше Лиги конференций сезона-2021/22 забил 13 мячей в 12 матчах. Он является лучшим бомбардиром турнира. Всего в этом сезоне Кабрал отметился 27 голами и восемью результативными передачами в 30 матчах за «Базель».

Ранее в «Интернасьонале» отреагировали на интерес «Зенита» к футболисту Юри Алберто.