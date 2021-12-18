В «Интернасьонале» отреагировали на интерес «Зенита» к футболисту Юри Алберто

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Вице-президент бразильского футбольного клуба «Интернасьонал» Эмилио Папалео Зин прокомментировал информацию об интересе к нападающему команды Юри Алберто со стороны петербургского «Зенита».
В «Интернасьонале» отреагировали на интерес «Зенита» к футболисту Юри Алберто
  • Reuters

«Мы пока не получили ни одного предложения о покупке Юри Алберто», — цитирует Папалео «Спорт-Экспресс».

Недавно появилась информация, что «Зенит» готов заплатить за игрока €14 млн без учёта бонусов, в то время как бразильский клуб хочет получить за форварда €25 млн.

20-летний Алберто провёл в этом сезоне 55 матчей, забил 19 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее агент защитника Ярослава Ракицкого сообщил, что украинец может зимой покинуть «Зенит».

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