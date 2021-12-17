Агент: Ракицкий может зимой покинуть «Зенит»

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Представитель Ярослава Ракицкого Максим Дудченко высказался по ситуации с контрактом украинского защитника петербургского «Зенита».
Агент: Ракицкий может зимой покинуть «Зенит»
  • РИА Новости

«Разговора по контракту не было в принципе. Для Ярослава приоритет — это «Зенит». Однако если до 1 января клуб не предложит контракт, то Ракицкий выберет другое предложение», — цитирует Дудченко «РБ-Спорт».

Контракт Ракицкого с «Зенитом» истекает в конце сезона-2021/22.

32-летний украинский защитник перешёл в клуб с берегов Невы в январе 2019 года. В сезоне-2021/22 футболист в 15 матчах РПЛ забил один мяч и отдал четыре результативных паса. В Лиге чемпионов Ракицкий в шести встречах отметился одним голом и сделал два ассиста.

«Зенит» (38 очков) по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. Московское «Динамо» (36) идёт на втором месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что украинский футболист «Шахтёра» Мампасси перешёл в «Локомотив».

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