Агент: Ракицкий может зимой покинуть «Зенит»

Представитель Ярослава Ракицкого Максим Дудченко высказался по ситуации с контрактом украинского защитника петербургского «Зенита».

«Разговора по контракту не было в принципе. Для Ярослава приоритет — это «Зенит». Однако если до 1 января клуб не предложит контракт, то Ракицкий выберет другое предложение», — цитирует Дудченко «РБ-Спорт».

Контракт Ракицкого с «Зенитом» истекает в конце сезона-2021/22.

32-летний украинский защитник перешёл в клуб с берегов Невы в январе 2019 года. В сезоне-2021/22 футболист в 15 матчах РПЛ забил один мяч и отдал четыре результативных паса. В Лиге чемпионов Ракицкий в шести встречах отметился одним голом и сделал два ассиста.

«Зенит» (38 очков) по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. Московское «Динамо» (36) идёт на втором месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что украинский футболист «Шахтёра» Мампасси перешёл в «Локомотив».