Губерниев считает, что Карпин может вызвать Дзюбу в сборную на стыки к ЧМ

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина о возможном вызове Артёма Дзюбы на матчи стыкового турнира чемпионата мира 2022 года.
Губерниев считает, что Карпин может вызвать Дзюбу в сборную на стыки к ЧМ
  • РИА Новости

«Если Дзюба будет готов, Карпин его позовёт. У тренера будет информация по готовности игрока», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что тренеру и форварду «Зенита» необходимо забыть все амбиции, поскольку главная задача — попасть на чемпионат мира в Катаре.

Карпин включил Дзюбу в расширенный состав на октябрьские матчи отбора к чемпионату мира — 2022, но форвард отказался от вызова, сославшись на плохую форму. В расширенный состав на ноябрьские матчи 33-летнего форварда уже не включили. В конце декабря Дзюба заявил, что не против сделать шаг навстречу Карпину.

Ранее Карпин заявил, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук должен сам определиться, какой вариант развития карьеры для него лучше.

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