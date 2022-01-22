Губерниев считает, что Карпин может вызвать Дзюбу в сборную на стыки к ЧМ
- РИА Новости
«Если Дзюба будет готов, Карпин его позовёт. У тренера будет информация по готовности игрока», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Он подчеркнул, что тренеру и форварду «Зенита» необходимо забыть все амбиции, поскольку главная задача — попасть на чемпионат мира в Катаре.
Карпин включил Дзюбу в расширенный состав на октябрьские матчи отбора к чемпионату мира — 2022, но форвард отказался от вызова, сославшись на плохую форму. В расширенный состав на ноябрьские матчи 33-летнего форварда уже не включили. В конце декабря Дзюба заявил, что не против сделать шаг навстречу Карпину.
Ранее Карпин заявил, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук должен сам определиться, какой вариант развития карьеры для него лучше.