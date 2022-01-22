Карпин: Миранчук должен сам определиться, что для него лучше

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился мнением о ситуации отечественного полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука.
Карпин: Миранчук должен сам определиться, что для него лучше
  • РИА Новости

«Это вы так думаете, что у него подвешенное состояние. У него контракт с «Аталантой», он тренируется и играет за клуб. Вы придумываете, что у него подвешенное состояние. У него контракт с «Аталантой». И что здесь нестабильного?» — сказал Карпин в интервью каналу «Матч ТВ».

Он также выразил мнение, что разговоры о возможной аренде в «Дженоа» могут на самом деле не иметь под собой никаких оснований.

«Он взрослый человек, сам должен определяться, что ему лучше. Лучше идти в какую-то команду, и я сейчас не про «Дженоа», где непонятно, будешь ты играть или не будешь, и лучше в «Аталанте», в команде, которая борется за высокие места. Вот он будет сам определять», — заявил специалист.

26-летний россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 14 матчах за команду, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт Миранчука с клубом рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что Джан Пьеро Гасперини не даёт Миранчуку уйти в аренду в «Дженоа».

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